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В Киеве второй раз за вечер объявили воздушную тревогу

Фото: тревога объявлена в Киеве (РБК-Украина Червинская Юлия)
Автор: Карина Левицкая

Поздним вечером, 16 ноября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Это уже второй раз за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и заявление воздушных сил ВСУ.

Заметим, что воздушная тревога была объявлена не только в столице, но и ряде областей Украины. Детальнее с ситуацией по состоянию на 18:46, можно ознакомиться на карте воздушных тревог.

"Угроза применения авиационных средств поражения в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщили в воздушных силах.

Напомним, что ранее сегодня в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

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