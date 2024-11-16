У Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Ввечері, 16 листопада, в Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, о 15:36 військові зафіксували активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Тоді українців попередили, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Потім у ПС додали, що ракетна небезпека існує у Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Станом на 16:46 загроза вже стосувалася Київської і Черкаської областей.

При цьому військові уточнили, що станом на 16:50 зафіксували як мінімум два пуски крилатих ракет у напрямку Чернігівської області. Перша швидкісна ціль летіла о 16:44.

Паралельно, о 16:48 у Київській міській військовій адміністрації теж підтвердили ракетну небезпеку.

"Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування ракетного озброєння! Прямуйте до укриттів", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Оновлено о 17:31

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Водночас ракетна загроза для Сумської та Одеської областей залишається.

Де оголосили тривогу

Станом на 16:50 карта повітряних тривог має такий вигляд.