У Києві вдруге за вечір оголосили повітряну тривогу
Фото: тривога оголошена в Києві (РБК-Україна Червінська Юлія)
Пізно ввечері, 16 листопада, у Києві оголосили повітряну тривогу. Це вже вдруге за день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та заяву Повітряних сил ЗСУ.
Зауважимо, що повітряна тривога була оголошена не лише в столиці, а й в низці областей України. Детальніше з ситуацією станом на 18:46, можна ознайомитись на карті повітряних тривог.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження в Київській, Черкаській, Кіровоградській областях. Залишайтесь в укриттях!", - повідомили в Повітряних силах.
Нагадаємо, що раніше сьогодні у Києві оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
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