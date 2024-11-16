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У Києві вдруге за вечір оголосили повітряну тривогу

Київ, Субота 16 листопада 2024 18:44
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У Києві вдруге за вечір оголосили повітряну тривогу Фото: тривога оголошена в Києві (РБК-Україна Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

Пізно ввечері, 16 листопада, у Києві оголосили повітряну тривогу. Це вже вдруге за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та заяву Повітряних сил ЗСУ.

Зауважимо, що повітряна тривога була оголошена не лише в столиці, а й в низці областей України. Детальніше з ситуацією станом на 18:46, можна ознайомитись на карті повітряних тривог.

У Києві вдруге за вечір оголосили повітряну тривогу

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження в Київській, Черкаській, Кіровоградській областях. Залишайтесь в укриттях!", - повідомили в Повітряних силах.

Нагадаємо, що раніше сьогодні у Києві оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

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