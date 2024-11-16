В Киеве второй раз за вечер объявили воздушную тревогу

Поздним вечером, 16 ноября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Это уже второй раз за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и заявление воздушных сил ВСУ.

Заметим, что воздушная тревога была объявлена не только в столице, но и ряде областей Украины. Детальнее с ситуацией по состоянию на 18:46, можно ознакомиться на карте воздушных тревог.

"Угроза применения авиационных средств поражения в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщили в воздушных силах.