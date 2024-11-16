В Киеве второй раз за вечер объявили воздушную тревогу
Фото: тревога объявлена в Киеве (РБК-Украина Червинская Юлия)
Поздним вечером, 16 ноября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Это уже второй раз за день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и заявление воздушных сил ВСУ.
Заметим, что воздушная тревога была объявлена не только в столице, но и ряде областей Украины. Детальнее с ситуацией по состоянию на 18:46, можно ознакомиться на карте воздушных тревог.
"Угроза применения авиационных средств поражения в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщили в воздушных силах.
Напомним, что ранее сегодня в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.