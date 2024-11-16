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В Киеве второй раз за вечер объявили воздушную тревогу

Киев, Суббота 16 ноября 2024 18:44
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В Киеве второй раз за вечер объявили воздушную тревогу Фото: тревога объявлена в Киеве (РБК-Украина Червинская Юлия)
Автор: Карина Левицкая

Поздним вечером, 16 ноября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Это уже второй раз за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и заявление воздушных сил ВСУ.

Заметим, что воздушная тревога была объявлена не только в столице, но и ряде областей Украины. Детальнее с ситуацией по состоянию на 18:46, можно ознакомиться на карте воздушных тревог.

В Киеве второй раз за вечер объявили воздушную тревогу

"Угроза применения авиационных средств поражения в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщили в воздушных силах.

Напомним, что ранее сегодня в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

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