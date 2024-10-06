У Києві вдруге за вечір оголосили повітряну тривогу

Пізно ввечері, 6 жовтня, у Києві вдруге оголосили повітряну тривогу. Військові попереджали про дрони, які рухаються у Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначили у КМВА.

В цей час Київська міська військова адміністрація (КМВА) підтвердила, що для столиці існує загроза застосування БпЛА.

Перед цим, о 22:50, військові писали, що з Чернігівської області до Київської летять безпілотники росіян.

Нагадаємо, що в цей вечір у Києві вже оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана через ракету, які згідно повідомленню Повітряних сил ЗСУ, летіла у напрямку Київської області через Чернігівську.

Водночас у низці інших регіонів України сигнал тривоги був пов'язаний із ворожими безпілотниками, які перебувають в повітряному просторі нашої країни.

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