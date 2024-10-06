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В Киеве второй раз за вечер объявили воздушную тревогу

Воскресенье 06 октября 2024 23:17
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В Киеве второй раз за вечер объявили воздушную тревогу Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 6 октября, в Киеве вторично объявили воздушную тревогу. Военные предупреждали о движущихся в Киевской области дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 23:10.

Перед этим, в 22.50, военные писали, что из черниговской области на Киевскую летят беспилотники россиян.

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