В Киеве второй раз за вечер объявили воздушную тревогу
Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Поздним вечером, 6 октября, в Киеве вторично объявили воздушную тревогу. Военные предупреждали о движущихся в Киевской области дронах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 23:10.
Перед этим, в 22.50, военные писали, что из черниговской области на Киевскую летят беспилотники россиян.
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