В Киеве второй раз за вечер объявили воздушную тревогу

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)

Поздним вечером, 6 октября, в Киеве вторично объявили воздушную тревогу. Военные предупреждали о движущихся в Киевской области дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 23:10. Перед этим, в 22.50, военные писали, что из черниговской области на Киевскую летят беспилотники россиян.