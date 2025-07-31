У Києві вдруге за ніч повітряна тривога: Росія запустила ракети

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України знову оголосили в ніч на 31 липня. Причина - загроза балістики, РФ запустила ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту повітряних тривог.
Повітряну тривогу у Києві оголосили о 04:29. Також сигнали тривоги пролунали у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про загрозу балістики для Києва.
"Швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на Київщину", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Також Повітряні сили попередили про рух крилатої ракети курсом на Київ зі сходу.
Карта повітряних тривог станом на 4:30
В ніч на 31 липня росіяни також атакували Київ ударними дронами. Повітряна тривога у столиці тривала чотири з половиною години.
Найбільше постраждав Солом'янський район, там уламки впали на будинки, виникли пожежі. Також є пошкодження у Святошинському районі.
Відомо, що в Києві є постраждалі внаслідок атаки. Більше про наслідки удару - у матеріалі РБК-Україна.