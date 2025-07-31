У Києві вдруге за ніч повітряна тривога: Росія запустила ракети

Атака дронів на Київ

В ніч на 31 липня росіяни також атакували Київ ударними дронами. Повітряна тривога у столиці тривала чотири з половиною години.

Найбільше постраждав Солом'янський район, там уламки впали на будинки, виникли пожежі. Також є пошкодження у Святошинському районі.

Відомо, що в Києві є постраждалі внаслідок атаки. Більше про наслідки удару - у матеріалі РБК-Україна.