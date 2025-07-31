В Киеве второй раз за ночь воздушная тревога: Россия запустила ракеты

Атака дронов на Киев

В ночь на 31 июля россияне также атаковали Киев ударными дронами. Воздушная тревога в столице длилась четыре с половиной часа.

Больше всего пострадал Соломенский район, там обломки упали на дома, возникли пожары. Также есть повреждения в Святошинском районе.

Известно, что в Киеве есть пострадавшие в результате атаки. Больше о последствиях удара - в материале РБК-Украина.