В Киеве второй раз за ночь воздушная тревога: Россия запустила ракеты

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины снова объявили в ночь на 31 июля. Причина - угроза баллистики, РФ запустила ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:29. Также сигналы тревоги прозвучали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил об угрозе баллистики для Киева.
"Скоростная цель на Черниговщине курсом на Киевщину", - сообщили Воздушные силы ВСУ.
Также Воздушные силы предупредили о движении крылатой ракеты курсом на Киев с востока.
Карта воздушных тревог по состоянию на 4:30
В ночь на 31 июля россияне также атаковали Киев ударными дронами. Воздушная тревога в столице длилась четыре с половиной часа.
Больше всего пострадал Соломенский район, там обломки упали на дома, возникли пожары. Также есть повреждения в Святошинском районе.
Известно, что в Киеве есть пострадавшие в результате атаки. Больше о последствиях удара - в материале РБК-Украина.