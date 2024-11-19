У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

У Києві в ніч на 19 листопада вдруге оголосили повітряну тривогу. Її причиною знову стали ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Другий сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав о 02:20. Через декілька хвилин військові повідомили, в районі столиці зафіксовано ворожі БпЛА.
Станом на 02:25 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.
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