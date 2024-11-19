В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу

Второй сигнал воздушной тревоги в Киеве раздался в 02:20. Через несколько минут военные сообщили, в районе столицы зафиксированы вражеские БпЛА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:25 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.