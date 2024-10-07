ua en ru
Пн, 07 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу

Понедельник 07 октября 2024 03:39
UA EN RU
В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу Фото: люди в метро во время тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 октября в Киеве второй раз объявили воздушную тревогу. В настоящее время в ряде областей Украины фиксируют вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:30.

Согласно последней информации военных, опубликованной в 03:34, движение вражеских беспилотников следующее:

  • БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей (север), курс западный;
  • несколько групп БПЛА в центре Черниговской области, курс на запад и юг;
  • БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей (север), курс юг;
  • БпЛА в районе Семеновки (Полтавская область), курс юго-западный;
  • БпЛА в районе Новые Санжары (Полтавская область), курс юго-западный.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:35, сигнал воздушной тревоги объявлен в центральных, северо-центральных и северо-восточных областях Украины.

В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу

Напомним, что этой ночью в Киеве уже объявляли тревогу. Ее причиной так же были беспилотники.

Кроме того, тревога звучала и поздно вечером, 6 октября. Первый раз из-за ракеты, второй раз из-за БпЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке: одного из палачей уже взяли в плен
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке: одного из палачей уже взяли в плен
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России