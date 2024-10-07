В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу

В ночь на 7 октября в Киеве второй раз объявили воздушную тревогу. В настоящее время в ряде областей Украины фиксируют вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 03:35, сигнал воздушной тревоги объявлен в центральных, северо-центральных и северо-восточных областях Украины.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:30.

Напомним, что этой ночью в Киеве уже объявляли тревогу. Ее причиной так же были беспилотники.

Кроме того, тревога звучала и поздно вечером, 6 октября. Первый раз из-за ракеты, второй раз из-за БпЛА.

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