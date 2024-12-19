У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу

Сирена залунала у столиці близько 04:24

"Негайно прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні КМВА.

Перед тим у Повітряних силах інформували про фіксацію руху ударних БПЛА противника, зокрема, у Київській області у бік н.п. Васильків.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, перед тим 19 грудня у Києві оголошували повітряну тривогу приблизно о першій годині ночі.

Тоді фіксувався рух дронів-камікадзе у бік столиці. Пізніше стало відомо про роботу ППО як на підступах до Києва, так і в місті.

Крім того, про роботу ППО через "Шахеди" повідомили також в Київській області.

Зазначимо, що у столиці тоді про відбій повітряної тривоги заявили 01:12.

Також повідомлялося, що ще вдень 18 грудня російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Ворожі повітряні цілі заходили у повітряний простір країни групами з різних напрямків.