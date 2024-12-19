У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу

У Києві знову цієї ночі, 19 грудня, була оголошена повітряна тривога. Як і минулого разу, вона пов'язана із загрозою дронів-камікадзе російських окупантів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
Сирена залунала у столиці близько 04:24
"Негайно прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні КМВА.
Перед тим у Повітряних силах інформували про фіксацію руху ударних БПЛА противника, зокрема, у Київській області у бік н.п. Васильків.
Нагадаємо, перед тим 19 грудня у Києві оголошували повітряну тривогу приблизно о першій годині ночі.
Тоді фіксувався рух дронів-камікадзе у бік столиці. Пізніше стало відомо про роботу ППО як на підступах до Києва, так і в місті.
Крім того, про роботу ППО через "Шахеди" повідомили також в Київській області.
Зазначимо, що у столиці тоді про відбій повітряної тривоги заявили 01:12.
Також повідомлялося, що ще вдень 18 грудня російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Ворожі повітряні цілі заходили у повітряний простір країни групами з різних напрямків.
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