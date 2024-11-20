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У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу: що відомо

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 20 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Це вже другий сигнал за останні декілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги пролунав у Києві о 03:05. Водночас військові уточнили, на місто летить ворожий ударний дрон.

"Увага! Місто Київ! Ворожий БпЛА у вашому напрямку з півдня. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Через декілька хвилин Київська міська військова адміністрація (КМВА) підтвердила, що для столиці існує загроза застосування дронів.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Чернігівський, Харківській та Дніпропетровській областях. Крім того, темно-червоним кольором багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.

Нагадаємо, що під час першої тривоги в Києві, яку оголосили 19 листопада о 23:29, у столиці було чути вибухи. Вони лунали о 23:57.

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