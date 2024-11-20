У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу: що відомо

Нагадаємо, що під час першої тривоги в Києві, яку оголосили 19 листопада о 23:29, у столиці було чути вибухи. Вони лунали о 23:57.

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