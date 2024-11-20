У Києві було чути звуки вибухів на тлі атаки дронів РФ
Фото: російський дрон у небі (Getty Images)
В ніч з 18 на 19 листопада у Києві було чути звуки вибухів. В цей момент столицю атакують ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.
Зазначимо, що тривогу у столиці оголосили о 23:29. Потім в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що над містом перебуває ворожий дрон. За даними місцевих каналів, їх декілька.
За останньою інформацією, станом на 23:59 дані про перебування дронів РФ такі:
- декілька груп ворожих БпЛА на північному заході Сумської області - весь час змінюють напрямок руху, один - біля обласного центру, деякі курсом на південь;
- декілька ворожих БпЛА у Чернігівській області - напрямок руху постійно змінюється;
- декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирської області - курс південно-західний і західний, летять на північ Хмельницької області;
- ворожий БпЛА з Київської вийшов за територію країни у повітряний простір Білорусі;
- ворожі БпЛА на у Київській області - один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що минулої ночі ворог також намагався атакувати Київ дронами. Тоді у столиці два рази оголосили тривогу. Після другої, у місті було чути звуки вибухів.
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