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У Києві було чути звуки вибухів на тлі атаки дронів РФ

Середа 20 листопада 2024 00:04
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У Києві було чути звуки вибухів на тлі атаки дронів РФ Фото: російський дрон у небі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 18 на 19 листопада у Києві було чути звуки вибухів. В цей момент столицю атакують ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Зазначимо, що тривогу у столиці оголосили о 23:29. Потім в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що над містом перебуває ворожий дрон. За даними місцевих каналів, їх декілька.

За останньою інформацією, станом на 23:59 дані про перебування дронів РФ такі:

  • декілька груп ворожих БпЛА на північному заході Сумської області - весь час змінюють напрямок руху, один - біля обласного центру, деякі курсом на південь;
  • декілька ворожих БпЛА у Чернігівській області - напрямок руху постійно змінюється;
  • декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирської області - курс південно-західний і західний, летять на північ Хмельницької області;
  • ворожий БпЛА з Київської вийшов за територію країни у повітряний простір Білорусі;
  • ворожі БпЛА на у Київській області - один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві було чути звуки вибухів на тлі атаки дронів РФ

Нагадаємо, що минулої ночі ворог також намагався атакувати Київ дронами. Тоді у столиці два рази оголосили тривогу. Після другої, у місті було чути звуки вибухів.

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