В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу: что известно

Сигнал тревоги раздался в Киеве в 03:05. В то же время военные уточнили, на город летит вражеский ударный дрон.

"Внимание! Город Киев! Вражеский БпЛА в вашем направлении с юга. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Через несколько минут Киевская городская военная администрация (КГВА) подтвердила, что для столицы существует угроза применения дронов.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:12 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черниговский, Харьковской и Днепропетровской областях. Кроме того, темно-красным цветом много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.