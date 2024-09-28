В ніч з 27 на 28 вересня у Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу. Також тривога продовжується і в інших областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряна тривога у місті Київ", - йдеться у повідомленні о 03:35.
Згідно останньої інформації від Повітряних сил, ворожі дрони рухались о 02:38 наступним чином:
Військові оновили інформацію щодо ворожих ударних дронів-камікадзе. Зокрема:
Ворожий безпілотник рухається у напрямку Києва з північного сходу.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Станом на 02:40 карта повітряних тривог має наступний вигляд.
Зазначимо, що цієї ночі в Києві вже оголошували тривогу. Її причиною були ворожі дрони, які запустила РФ. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляли, що по ворожих цілях працюють сили ППО.
Крім того, у цей момент тривогу було оголошено в більшості інших регіонів України.
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