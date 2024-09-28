У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу

Зазначимо, що цієї ночі в Києві вже оголошували тривогу. Її причиною були ворожі дрони, які запустила РФ. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляли, що по ворожих цілях працюють сили ППО.

Крім того, у цей момент тривогу було оголошено в більшості інших регіонів України.

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