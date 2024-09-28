У Києві та більшості областей України оголошено тривогу

В ніч на 28 вересня у Києві та більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Її причиною є дрони росіян, які фіксують у повітряному просторі нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:19.

Тим часом у КОВА повідомили, що у повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Наразі сили ППО працюють по ворожим цілям.

Також українців закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Крім того, влада наголосила, щоб люди дотримувались інформаційної тиші, а саме - не фіксували і не викладали в мережу роботу захисників України.

Оновлено о 02:40

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 02:22 сигнал повітряної тривоги оголошено майже по всій території України.