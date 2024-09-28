В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога

Отметим, что этой ночью в Киеве уже объявляли тревогу. Ее причиной были вражеские дроны, которые запустила РФ. В Киевской областной военной администрации сообщали, что по вражеским целям работают силы ПВО.

Кроме того, в этот момент тревога в была объявлена в большинстве других регионах Украины.

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