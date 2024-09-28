RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога

Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 27 на 28 сентября в Киеве вторично за ночь объявлена воздушная тревога. Также тревога продолжается и в других областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:35.

Согласно последней информации от Воздушных сил, вражеские дроны двигались в 02:38 следующим образом:

  • БпЛА на востоке Черниговской области, курсом на юг;
  • БпЛА на юге Черниговской из Полтавской области, курс северо-западный;
  • БпЛА из Сумской на в направлении Полтавской области северным и западным курсами;
  • БпЛА в северной части Полтавской области движутся в направлении Полтавы, и в направлении Киевской через Черкасскую;
  • БпЛА на севере Черкасской области в направлении Белой Церкви;
  • БпЛА в районе Украинки в направлении Киева;
  • БпЛА из Днепропетровской области в направлении Полтавской и Кировоградской;
  • БпЛА в Николаевской области движется в северо-западном направлении;
  • БпЛА движутся по границе Николаевской и Одесской областей в северном направлении;
  • БпЛА в Одесской области в направлении Винницкой;
  • БпЛА на границе Тернопольской и Ровенской областей, курс северный.

Обновлено в 03:55

Военные обновили информацию о вражеских ударных дронов-камикадзе. В частности:

  • БпЛА из Сумской области движется на Черниговскую западным курсом;
  • БпЛА на в Черниговской области движутся в направлении Киевской и Полтавской;
  • БпЛА из Черкасской области в направлении Кировоградской юго-западным курсом;
  • БпЛА из Николаевской летят в Одесскую;
  • БпЛА движутся в направлении Киева с юго-востока и севера.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:40 карта воздушных тревог имеет следующий вид.

Отметим, что этой ночью в Киеве уже объявляли тревогу. Ее причиной были вражеские дроны, которые запустила РФ. В Киевской областной военной администрации сообщали, что по вражеским целям работают силы ПВО.

Кроме того, в этот момент тревога в была объявлена в большинстве других регионах Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине