В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога
В ночь с 27 на 28 сентября в Киеве вторично за ночь объявлена воздушная тревога. Также тревога продолжается и в других областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:35.
Согласно последней информации от Воздушных сил, вражеские дроны двигались в 02:38 следующим образом:
- БпЛА на востоке Черниговской области, курсом на юг;
- БпЛА на юге Черниговской из Полтавской области, курс северо-западный;
- БпЛА из Сумской на в направлении Полтавской области северным и западным курсами;
- БпЛА в северной части Полтавской области движутся в направлении Полтавы, и в направлении Киевской через Черкасскую;
- БпЛА на севере Черкасской области в направлении Белой Церкви;
- БпЛА в районе Украинки в направлении Киева;
- БпЛА из Днепропетровской области в направлении Полтавской и Кировоградской;
- БпЛА в Николаевской области движется в северо-западном направлении;
- БпЛА движутся по границе Николаевской и Одесской областей в северном направлении;
- БпЛА в Одесской области в направлении Винницкой;
- БпЛА на границе Тернопольской и Ровенской областей, курс северный.
Обновлено в 03:55
Военные обновили информацию о вражеских ударных дронов-камикадзе. В частности:
- БпЛА из Сумской области движется на Черниговскую западным курсом;
- БпЛА на в Черниговской области движутся в направлении Киевской и Полтавской;
- БпЛА из Черкасской области в направлении Кировоградской юго-западным курсом;
- БпЛА из Николаевской летят в Одесскую;
- БпЛА движутся в направлении Киева с юго-востока и севера.
Где объявлена тревога
По состоянию на 02:40 карта воздушных тревог имеет следующий вид.
Отметим, что этой ночью в Киеве уже объявляли тревогу. Ее причиной были вражеские дроны, которые запустила РФ. В Киевской областной военной администрации сообщали, что по вражеским целям работают силы ПВО.
Кроме того, в этот момент тревога в была объявлена в большинстве других регионах Украины.
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