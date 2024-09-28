В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога

В ночь с 27 на 28 сентября в Киеве вторично за ночь объявлена воздушная тревога. Также тревога продолжается и в других областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:35.

Отметим, что этой ночью в Киеве уже объявляли тревогу. Ее причиной были вражеские дроны, которые запустила РФ. В Киевской областной военной администрации сообщали, что по вражеским целям работают силы ПВО.

Кроме того, в этот момент тревога в была объявлена в большинстве других регионах Украины.

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