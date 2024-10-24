У Києві було чути вибухи та тлі атаки "Шахедів"
У районі міста Київ у ніч проти 24 жовтня було чути вибухи під час повітряної тривоги. Фіксувався рух дронів-камікадзе ворога у бік столиці.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Звуки вибухів у Києві було чути близько 01.52. Їх було кілька.
Приблизно за десять хвилин до цього у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників для міста.
Місцева влада закликала мешканців Києва прямувати до укриттів та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.
Між тим у Повітряних силах заявили, що було помічено рух кількох "Шахедів" у напрямку Києва.
Оновлено: робота ППО у Київській області
Між тим у прес-службі Київської обласної військової адміністрації заявили про бойову роботу з відбиття повітряної атаки у регіоні.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні КОВА у Telegram.
Також мешканців області просять пам'ятати про вимоги щодо дотримання інформ-тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників неба України.
Оновлено: у Києві працює ППО
О 02.41 у Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у столиці.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в оголошенні начальника КМВА Сергія Попка.
Нічна атака "Шахедів"
Раніше повідомлялося, що ввечері 23 жовтня російські окупати запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед" для чергової атаки.
Додамо, що у столиці перед тим оголошували повітряну тривогу близько десятої вечора - теж через загрозу ударних безпілотників противника. Знову сирена залунала у Києві через "Шахедну" атаку близько 01.43.
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