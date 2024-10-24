У Києві знову оголошено тривогу через атаку дронів

У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів" з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та КМВА.

Моніторингові пабліки повідомляють, що дрони рухаються з району Броварів у напрямку Деснянського району столиці через Осокорки, Бортничі, ДВРЗ, Дарниця.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух кількох "Шахедів" у напрямку Києва.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про загроза БпЛА для столиці та порадив жителям пройти в укриття.

Нагадаємо, ввечері 23 жовтня російські терористи запустили в напрямку України ударні безпілотники типу "Шахед".

Вперше у Києві оголосили тривогу близько 22:00 вечора. Також тривога була оголошена в низці інших областей країни.

Нещодавно українські військові збили БпЛА "Шахед" із раритетного кулемета.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.