ua en ru
Чт, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві знову оголошено тривогу через атаку дронів

Київ, Четвер 24 жовтня 2024 01:53
UA EN RU
У Києві знову оголошено тривогу через атаку дронів Фото: у Києві знову оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів" з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та КМВА.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про загроза БпЛА для столиці та порадив жителям пройти в укриття.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух кількох "Шахедів" у напрямку Києва.

Моніторингові пабліки повідомляють, що дрони рухаються з району Броварів у напрямку Деснянського району столиці через Осокорки, Бортничі, ДВРЗ, Дарниця.

Нагадаємо, ввечері 23 жовтня російські терористи запустили в напрямку України ударні безпілотники типу "Шахед".

Вперше у Києві оголосили тривогу близько 22:00 вечора. Також тривога була оголошена в низці інших областей країни.

Нещодавно українські військові збили БпЛА "Шахед" із раритетного кулемета.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Рада ЄС затвердила кредит для України на суму до 35 млрд євро
Рада ЄС затвердила кредит для України на суму до 35 млрд євро
DAILY
Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні