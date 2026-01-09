В Киеве в очередной раз раздаются взрывы: столица под ударом крылатых ракет и баллистики
В Киеве ночью 9 января повторно прозвучала серия громких взрывов - столицу одновременно атакуют дроны, крылатые ракеты и баллистика.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Взрывы в Киеве прогремели в три часа ночи. Воздушные силы сообщали о скоростных целях в направлении столицы и группах крылатых ракет в это время.
Через несколько минут в столице снова стало очень громко - ПС написали о повторных пусках "Калибров" на столицу. Также появилась угроза баллистических ударов.
О баллистике предупреждала и Киевская МВА - людей призвали находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
Кроме этого, военные зафиксировали еще группы дронов, которые направлялись тоже в направлении Киева.
Местные СМИ и паблики сообщили, что в столице исчезает свет после взрывов. Впоследствии об исчезновении электроснабжения сообщил и сам мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 3:59
Воздушные Силы сообщили о скоростной цели на столицу. Через две минуты появилось сообщение, что в направлении Киева снова двигается баллистика.
Атака на Киев и Украину 9 января
Враг массированно обстреливает Украину и столицу 9 января, во время непогоды и усиления морозов. РФ хочет оставить население без критически важных вещей: волы, тепла и газа, чтобы таким образом давить на нашу страну.
По столице, уже известно о нескольких погибших в результате сегодняшней атаки, еще больше людей пострадали. Кроме жертв среди населения известно о гибели медиков и других медработников, которые приехали на вызов помогать людям.
Под ударом в столице в ночь на пятницу оказались: Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Печерский и Шевченковский районы.
Мэр сообщал о многочисленных попаданиях дронов в жилые дома, а паблики публиковали кадры попаданий и другие последствия. Также в результате комбинированной атаки на Киев произошли многочисленные пожары, экстренные службы работают в напряженном режиме.