В Киеве в очередной раз раздаются взрывы: столица под ударом крылатых ракет и баллистики

Взрывы в Киеве прогремели в три часа ночи. Воздушные силы сообщали о скоростных целях в направлении столицы и группах крылатых ракет в это время.

Через несколько минут в столице снова стало очень громко - ПС написали о повторных пусках "Калибров" на столицу. Также появилась угроза баллистических ударов.

О баллистике предупреждала и Киевская МВА - людей призвали находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Кроме этого, военные зафиксировали еще группы дронов, которые направлялись тоже в направлении Киева.

Местные СМИ и паблики сообщили, что в столице исчезает свет после взрывов. Впоследствии об исчезновении электроснабжения сообщил и сам мэр Виталий Кличко.

Обновлено в 3:59

Воздушные Силы сообщили о скоростной цели на столицу. Через две минуты появилось сообщение, что в направлении Киева снова двигается баллистика.