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У Києві вантажівка протаранила паркан та злетіла з мосту (фото)

Фото: у Києві сталася ДТП з вантажівкою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві зранку 2 січня сталася ДТП з вантажівкою. Автомобіля протаранив паркан і злетів з мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як зазначаться, аварія сталася на Видубичах зранку у четвер, 2 січня.

На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, що вантажний автомобіль, ймовірно, зіткнувся з парканом на мості та пробив його. Вантажівка злетіла з мосту і, впавши, перевернулася.

У мережі наголошують, що поки інформації про стан водія немає.

Фото: у Києві вантажівка злетіла з мосту (t.me/kyivtv)

 

Нагадаємо, днями у Харкові сталася ДТП за участі автобуса. Внаслідок аварії постраждали шестеро осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що на Прикарпатті сталася масштабна аварія. Внаслідок зіткнення позашляховика та мікроавтобуса постраждали 13 осіб.

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