У Києві вантажівка протаранила паркан та злетіла з мосту (фото)

Як зазначаться, аварія сталася на Видубичах зранку у четвер, 2 січня.

На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, що вантажний автомобіль, ймовірно, зіткнувся з парканом на мості та пробив його. Вантажівка злетіла з мосту і, впавши, перевернулася.

У мережі наголошують, що поки інформації про стан водія немає.

Фото: у Києві вантажівка злетіла з мосту (t.me/kyivtv)