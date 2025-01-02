В Киеве грузовик протаранил забор и слетел с моста (фото)

Как отмечается, авария произошла на Выдубичах утром в четверг, 2 января.

На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что грузовой автомобиль, вероятно, столкнулся с забором на мосту и пробил его. Грузовик слетел с моста и, упав, перевернулся.

В сети отмечают, что пока информации о состоянии водителя нет.

Фото: в Киеве грузовик слетел с моста (t.me/kyivtv)