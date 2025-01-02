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В Киеве грузовик протаранил забор и слетел с моста (фото)

Фото: в Киеве произошло ДТП с грузовиком (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве утром 2 января произошло ДТП с грузовиком. Автомобиль протаранил забор и слетел с моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как отмечается, авария произошла на Выдубичах утром в четверг, 2 января.

На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что грузовой автомобиль, вероятно, столкнулся с забором на мосту и пробил его. Грузовик слетел с моста и, упав, перевернулся.

В сети отмечают, что пока информации о состоянии водителя нет.

Фото: в Киеве грузовик слетел с моста (t.me/kyivtv)

 

Напомним, на днях в Харькове произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии пострадали шесть человек.

Также РБК-Украина сообщало, что на Прикарпатье произошла масштабная авария. В результате столкновения внедорожника и микроавтобуса пострадали 13 человек.

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