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У Києві в'язні з СІЗО продавали неіснуючі генератори та прикидалися військовими

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Київ, П'ятниця 05 травня 2023 15:55
У Києві в'язні з СІЗО продавали неіснуючі генератори та прикидалися військовими Фото: в'язні у Києві продавали неіснуючі генератори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві в'язні, перебуваючи у слідчому ізоляторі, організували шахрайську схему. Вони продавали неіснуючі генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, аферу організував неодноразово судимий чоловік. На той момент він перебував під арештом у Київському СІЗО. Разом з трьома іншими співкамерниками він розміщував в соцмережах оголошення про продаж генераторів.

В'язні просили від покупців внести передоплату за неіснуючі генератори від 2 до 10 тисяч гривень. Зловмисники обіцяли відправити до певної дати, а затримки пояснювали тим, що вони нібито є військовослужбовцями, яких відправили у "гарячі точки". У подальшому шахраї припиняли з покупцями зв’язок.

Шахрайська схема діяла з листопада 2022 року по лютий 2023 року під час постійних відключень світла в Україні.

Правоохоронці встановили щонайменше шістьох потерпілих від дій аферистів. За місцем утримання фігурантів, у двох колоніях та Київському слідчому ізоляторі, проведено обшуки.

В'язням оголосили підозру за фактами шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

Фото: в'язні у Києві продавали неіснуючі генератори (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, у Тернопільській області викрили двох чоловіків, які присвоїли гуманітарну допомогу з-за кордону.

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