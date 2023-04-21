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Махінації з гуманітаркою. У Тернопільській області викрили двох шахраїв

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Тернопіль, П'ятниця 21 квітня 2023 14:06
Махінації з гуманітаркою. У Тернопільській області викрили двох шахраїв Фото: у Тернопільській області викрили махінації з гуманітаркою (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили чергові махінації з гуманітарною допомогою. У Тернопільській області затримали двох шахраїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Тернопільської області.

За даними слідства, двоє жителів Шумського району організували злочинну схему. Шахраї домовилися з українкою, яка проживає у Польщі, про доставку гуманітарної допомоги. Жінка передавала з-за кордону харчові продукти, одяг, взуття, лікарські засоби та засоби особистої гігієни.

Чоловіки обіцяли сортувати гуманітарку на складах, які належать одному з "ділків". Проте шахраї привласнили товари на понад 367 тисяч гривень. Також вони фактично вкрали й незаконно зберігали велику кількість нарковмісних лікарських засобів, які передали як гуманітарну допомогу.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ та ч. 3 ст. 309 ККУ.

Фото: у Тернопільській області викрили махінації з гуманітаркою (facebook.com)

Нагадаємо, СБУ викрила у Києві шахраїв, які продавали ліки-підробки для онкохворих. Їх завозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

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