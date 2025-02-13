У Києві утримується високий рівень забрудненості повітря: де найгірша ситуація

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометцентрі розповіли, що сервіс Ventusky демонструє некоректні дані про забруднення повітря над Україною. Як пояснили у центрі, це пов’язано з використанням застарілих глобальних баз даних, які не оновлювалися понад 11 років через війну.

Додамо, згідно з сьогоднішнім прогнозом від Укргідрометцентру, 13 лютого в Україні опадів не очікується, а погоду в країні досі визначатиме поле високого атмосферного тиску. Але спостерігатиметься його інтенсивне падіння, зауважили синоптики.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер - південно-східний, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі 7-9° морозу, вдень близько нуля.

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