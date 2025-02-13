В Киеве удерживается высокий уровень загрязненности воздуха: где наихудшая ситуация

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре рассказали, что сервис Ventusky демонстрирует некорректные данные о загрязнении воздуха над Украиной. Как пояснили в центре, это связано с использованием устаревших глобальных баз данных, которые не обновлялись более 11 лет из-за войны.

Добавим, согласно сегодняшнему прогнозу от Укргидрометцентра, 13 февраля в Украине осадков не ожидается, а погоду в стране до сих пор будет определять поле высокого атмосферного давления. Но будет наблюдаться его интенсивное падение, отметили синоптики.

В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в столице ночью 7-9° мороза, днем ​​около нуля.

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