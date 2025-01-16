У Києві упали уламки дрона: які наслідки

Вибухи у Києві

Вдень 16 січня у Києві пролунали вибухи. Перед цим в столиці оголосили повітряну тривогу. Причиною був російський ударний безпілотник, який рухався у бік міста.

Мер Києва зазначав, що у центрі міста працювала протиповітряна оборона.

Варто додати, що в ніч на 16 січня росіяни випустили по Україні 55 дронів з чотирьох напрямків. Сили ППО знищили 34 дрони, ще 18 безпілотників були локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала в 11 областях України.

Зазначається, що кілька дронів влучили у фермерське господарство у Черкаській області. Також уламки дронів пошкодили приватні будинки у Харківській та Полтавській областях.

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