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У Києві уламки збитої ракети впали на дорогу

Фото: у Києві на дорогу впали уламки ракети (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Сили ППО збили російську ракету у Києві 29 травня. Уламки впали на дорогу в одному з районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталій Кличка в Telegram.

За його словами, уламки ворожої ракети впали в Оболонському районі. Внаслідок інциденту виникла пожежа.

"Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі", - зазначив Кличко.

Атака на Київ

Сьогодні після 11:00 у Києві та низці інших областей оголосили повітряну тривогу. Жителі столиці повідомили про вибухи, а місцева влада заявила про роботу ППО.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вибухи пролунали у центральних районах міста. На місце інциденту виїхали екстрені служби.

Варто зазначити, що це вже друга за сьогодні атака ворога на Київ. Вночі Росія атакувала столицю, а також Хмельницьку, Одеську, Львівську та інші регіони ракетами та дронами.

Детальніше про наслідки нічної атаки Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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