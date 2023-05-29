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В Киеве обломки сбитой ракеты упали на дорогу

Фото: в Киеве на дорогу упали обломки ракеты (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Силы ПВО сбили российскую ракету в Киеве 29 мая. Обломки упали на дорогу в одном из районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, обломки вражеской ракеты рухнули в Оболонском районе. В результате инцидента возник пожар.

"Спасательно-пожарные службы гасят обломки пылающих на проезжей части дороги в Оболонском районе ракеты", - отметил Кличко.

Атака на Киев

Сегодня после 11:00 в Киеве и ряде других областей была объявлена воздушная тревога. Жители столицы сообщили о взрывах, а местные власти заявили о работе ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы прогремели в центральных районах города. На место инцидента выехали экстренные службы.

Стоит отметить, что это уже вторая атака врага на Киев. Ночью Россия атаковала столицу, а также Хмельницкую, Одесскую, Львовскую и другие регионы ракетами и дронами.

Детальнее о последствиях ночной атаки России - читайте в материале РБК-Украина.

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