У Києві уламки ракет впали на автостоянку та багатоповерхівку, є поранені

За його словами, бригади екстрених служб вже на місці.

"Задимлення і на верхніх поверхах житлового будинку поруч зі стоянкою. Пожежні обстежують", - повідомив він.

Пізніше Кличко заявив, що у Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи 16-поверхівки.

"Задимлення на верхніх поверхах. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного - госпіталізували. Пожежі в будинку немає. Рятувальні служби працюють на місці", - повідомив мер.

В КМВА уточнили, що падіння уламків сталося на 24-поверхову будівлю, внаслідок чого виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

"Наразі відомо про 2-х постраждалих. Одному надали медичну допомогу на місці, іншого госпіталізовано. Інформація уточняються", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нічна атака 24 червня

Вночі, 24 червня, росіяни знову обстріляли територію України - у всіх регіонах оголошено повітряну тривогу, повідомляли про пуски ракет з декількох напрямків.

На момент публікації відомо про вибухи в Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі та Миколаєві.

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