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В Киеве обломки ракет упали на автостоянку и многоэтажку, есть раненые

Фото: в Киеве обломки ракетвы попали в автостоянку (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 24 июня Россия снова атаковала Киев, в Соломенском районе ракета попала в автомобильную стоянку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, бригады экстренных служб уже на месте.

"Дымение и на верхних этажах жилого дома рядом со стоянкой. Пожарные обследуют", - сообщил он.

В КГВА уточнили, что падение обломков произошло на 24-этажное здание, в результате чего возникли разрушения и воспламенения на 16, 17 и 18 этажах.

"Пока известно о 2-х пострадавших. Одному оказали медицинскую помощь на месте, другой госпитализирован. Информация уточняются", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Ночная атака 24 июня

Ночью, 24 июня, россияне снова обстреляли территорию Украины - во всех регионах объявлена воздушная тревога, сообщали о пусках ракет по нескольким направлениям.

На момент публикации известно о взрывах в Киеве, Харькове, Днепре, Кривом Роге и Николаеве.

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