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В Києві уламки дрона впали біля будинку, спалахнули автомобілі

20:47 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: наслідки ворожої атаки на Київ (Getty Images)

Російські окупанти в понеділок, 5 жовтня, вдарили безпілотниками по Києві. У Печерському районі горять автомобілі через падіння уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"У Печерському районі уламки впали на відкритій території житлового будинку, виникло загоряння припаркованих автомобілів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що екстрені служби міста вже прямують на місце події.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Зараз у місті триває рятувальна операція. За попередньою інформацією, на місці "прильоту" можуть бути поранені.

Крім того, росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами по Харкову. Станом на зараз відомо, що в результаті постраждали 53 людини, ще п'ятеро - загинули.

Зазначимо, вчора ввечері окупанти атакували Харків баражуючими боєприпасами "Бандероль". Один із них влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі, в результаті чого загинула людина, ще шестеро отримали поранення.

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