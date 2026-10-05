Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі

Російські окупанти сьогодні, 5 жовтня, атакували Запоріжжя. Був "приліт" по багатоповерхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова у Telegram та голову Запорізької ОВА Михайла Семікіна у Telegram .

Семікін розповів, що ворог атакував житловий будинок у місті, через що почалася пожежа. За попередньою інформацією, можуть бути поранені.

У свою чергу Федоров зазначив, що росіяни атакували багатоповерхівку.

Оновлено 20:40

Семікін зазначив, що зараз у Запоріжжі на місці атаки відбувається рятувальна операція.

Оновлено 20:50

Федоров повідомив, що відомо про двох постраждалих внаслідок атаки. Також мешканців багатоповерхівки було заблоковано на одному з поверхів.

Оновлено 21:16

Семікін уточнив, що постраждав 63-річний чоловік, його у тяжкому стані доправили до лікарні. Також опіки отримала 37-річна жінка, її стан не тяжкий.

Також рятувальники деблокували людей, які мешкають на 7,8 та 9 поверхах.

Удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють тероризувати мирних українців своїми реактивними дронами, авіабомбами та ракетами.

Зокрема, сьогодні, 5 жовтня, три керовані авіабомби ворог запустив по Харкову.

Станом на зараз відомо, що в результаті російських ударів постраждали 53 людини, ще п'ятеро - загинули.