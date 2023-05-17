У Києві ухвалили важливе рішення щодо роботи транспорту під час тривоги

Зазначається, що у разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, які надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці.

Так, водій транспорту буде робити оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

При цьому контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття буде забезпечувати управління патрульної поліції в місті Києві.

Нагадаємо, у Києві планують перевірити усі укриття та бомбосховища.

РБК-Україна також повідомляло, що наприкінці березня мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію про роботу транспорту під час тривоги.

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