У Києві ухвалили нові "подвійні" тарифи на воду

Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривень за кубометр. На це є низка причин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання сесії Київської міської ради.
Рішення пояснюють зростанням вартості:
"За" проголосували 74 депутати.
Міський голова Віталій Кличко каже, що НКРЕКП рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році.
"Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду не може залишатися на колишньому рівні", - повідомив Кличко.
Наразі загальний тариф на водопостачання та водовідведення у Києві становить 30,38 гривні за кубометр. Із них водопостачання - 16,16 гривні за кубометр, водовідведення - 14,22 гривні, обидві суми з ПДВ.
Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові планують переглянути та у два етапи підвищити тариф на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Також повідомлялося, що з 1 липня в багатьох містах України виросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. У більшості випадків послуги подорожчали удвічі, а подекуди й утричі порівняно з тарифами, які не переглядалися ще з 2022 року.