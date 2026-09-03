В Киеве приняли новые "двойные" тарифы на воду

В Киеве подняли тарифы на воду

Решения объясняют ростом стоимости:

электроэнергии,

горючего,

реагентов.

"За" проголосовали 74 депутата.

Мэр Виталий Кличко говорит, что НКРЭКУ рекомендовала поднять тариф еще в 2024 году.

"Отрасль водоснабжения оказалась фактически на грани выживания. Вводить экономически обоснованные тарифы для населения мы не будем. Но тариф на воду не может оставаться на прежнем уровне", - сообщил Кличко.

Общий тариф на водоснабжение и водоотвод в Киеве составляет 30,38 гривны за кубометр. Из них водоснабжение - 16,16 гривны за кубометр, водоотвод - 14,22 гривны, обе суммы с НДС.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове планируется пересмотреть и в два этапа повысить тариф на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения.