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У Києві учениця випала з вікна третього поверху школи: що кажуть у поліції

У Києві школярка випала з вікна третього поверху освітнього закладу (ілюстративне фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В одному з освітніх закладів Києва сталась надзвичайна подія. Школярка випала з вікна третього поверху будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва у Facebook.

Де саме в Києві сталась надзвичайна подія

Згідно з інформацією правоохоронців, надзвичайна подія за участі неповнолітньої сталась в одному з освітніх закладів Дніпровського району столиці.

Дніпровський район Києва (скриншот: google.com/maps)

Попередньо було встановлено, що 14-річна школярка випала з вікна третього поверху будівлі.

Що відомо про стан постраждалої школярки

Постраждалу внаслідок падіння з великої висоти дівчину госпіталізували. Тож наразі вона, найімовірніше, перебуває у медичному закладі під наглядом спеціалістів.

На місці події працюють:

  • слідчо-оперативна група;
  • ювенальні поліцейські.

У відділі комунікації поліції Києва уточнили, що вони встановлюють усі деталі інциденту та спілкуються з адміністрацією учбового закладу.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Полтавській області підліток помер під час уроку фізкультури.

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