У Києві учениця випала з вікна третього поверху школи: що кажуть у поліції

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Полтавській області підліток помер під час уроку фізкультури.

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