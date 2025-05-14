В Киеве ученица выпала из окна третьего этажа школы: что говорят в полиции

В одном из образовательных учреждений Киева произошло чрезвычайное происшествие. Школьница выпала из окна третьего этажа здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.
Согласно информации правоохранителей, чрезвычайное происшествие с участием несовершеннолетней произошло в одном из образовательных учреждений Днепровского района столицы.
Предварительно было установлено, что 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа здания.
Пострадавшую в результате падения с большой высоты девушку госпитализировали. Поэтому сейчас она, скорее всего, находится в медицинском учреждении под наблюдением специалистов.
На месте происшествия работают:
В отделе коммуникации полиции Киева уточнили, что они устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.
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