У Києві у ТЦК чоловік розбив чашку і порізав собі руку, його госпіталізували

Як зазначається, 17 серпня близько 15:00 чоловік почав поводитися неадекватно: кричав, погрожував іншим військовозобов’язаним та адміністрації збірного пункту, не реагував на зауваження.

Після прибуття правоохоронців він забіг до ванної кімнати, де, розбивши чашку, завдав собі порізів на лівому передпліччі. Медик оперативно наклав пов’язку, а згодом чоловіка госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні.

Поки медик накладав йому пов’язку, чоловік продовжував кричати та погрожував, що й далі наноситиме рани собі та іншим людям, які також перебували у збірному пункті.

"Станом на зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Пошкодження на передпліччі вчасно перев’язали, інших травм не було", – повідомили у ТЦК.

Наразі проводиться службова перевірка за цим фактом.