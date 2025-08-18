В Киеве в ТЦК мужчина разбил чашку и порезал себе руку, его госпитализировали

Как отмечается, 17 августа около 15:00 мужчина начал вести себя неадекватно: кричал, угрожал другим военнообязанным и администрации сборного пункта, не реагировал на замечания.

По прибытии правоохранителей он забежал в ванную комнату, где, разбив чашку, нанес себе порезы на левом предплечье. Медик оперативно наложил повязку, а затем мужчину госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу.

Пока медик накладывал ему повязку, мужчина продолжал кричать и угрожал, что и дальше будет наносить раны себе и другим людям, которые также находились в сборном пункте.

"По состоянию на сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Повреждения на предплечье вовремя перевязали, других травм не было", - сообщили в ТЦК.

Сейчас проводится служебная проверка по данному факту.