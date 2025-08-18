В Киеве в ТЦК мужчина разбил чашку и порезал себе руку, его госпитализировали

В Киеве военнообязанный, который находился на сборном пункте, порезал себе руку. Его госпитализировали в одну из больниц столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Как отмечается, 17 августа около 15:00 мужчина начал вести себя неадекватно: кричал, угрожал другим военнообязанным и администрации сборного пункта, не реагировал на замечания.
По прибытии правоохранителей он забежал в ванную комнату, где, разбив чашку, нанес себе порезы на левом предплечье. Медик оперативно наложил повязку, а затем мужчину госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу.
Пока медик накладывал ему повязку, мужчина продолжал кричать и угрожал, что и дальше будет наносить раны себе и другим людям, которые также находились в сборном пункте.
"По состоянию на сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Повреждения на предплечье вовремя перевязали, других травм не было", - сообщили в ТЦК.
Сейчас проводится служебная проверка по данному факту.
Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове 36-летний мужчина с ножом напал на полицейского и трех сотрудников ТЦК во время проверки документов. Всем пострадавшим нанесены ранения, они госпитализированы. Нападающего быстро задержали, ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей без права залога.
За несколько дней до этого на Волыни группа людей напала на служебный автомобиль ТЦК и полиции во время оповещения военнообязанных в селе Соловичи. Среди нападавших был местный староста, который разбил лобовое стекло авто, а еще несколько человек повредили транспорт и травмировали водителя.