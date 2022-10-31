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У Києві ЦНАПи змінюють правила запису на прийом: що відомо

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Киев, Понеділок 31 жовтня 2022 17:16
У Києві ЦНАПи змінюють правила запису на прийом: що відомо Фото: У Києві ЦНАПи змінюють правила запису на прийом
Автор: Світлана Мащенко

Центри надання адміністративних послуг у Києві змінюють правила запису на прийом з 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Мова йде про можливість запису на конкретну годину прийому. Відзавтра заявники прийматимуться лише за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Для цього необхідно буде прийти до центру і отримати талон з номером у черзі.

Тим часом усі, хто мав запис раніше, будуть прийняті першочергово.

Як працюватимуть ЦНАПи при відключенні світла чи повітряній тривозі

"Звертаємо увагу, що у разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов'язаних із роботою електронних систем/реєстрів", - уточнили в КМДА

У разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня, ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після відбою.

У разі оголошення тривоги під час робочого дня - протягом 10 хвилин після відбою.

Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

Раніше в КМДА розповіли, чи доведеться киянам міняти прописку через перейменування вулиць.

Також, нагадаємо, що тепер у ЦНАП можна зареєструвати чи перереєструвати автомобіль.

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