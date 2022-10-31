ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве Центры админуслуг меняют правила записи на прием: что известно

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 октября 2022 17:16
В Киеве Центры админуслуг меняют правила записи на прием: что известно Фото: В Киеве Центры админуслуг изменяют правила записи на прием
Автор: Светлана Мащенко

Центры предоставления административных услуг в Киеве изменяют правила записи на прием с 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Речь идет о возможности записи на конкретный час приема. С завтрашнего дня заявители будут приниматься только по электронной очереди, которая будет формироваться в помещениях Центров админуслуг. Для этого нужно будет прийти в центр и получить талон с номером в очереди.

Тем временем все, кто имел запись ранее, будут приняты в первую очередь.

Как будут работать Центры админуслуг при отключении света или воздушной тревоге

"Обращаем внимание, что в случае отсутствия света Центры админуслуг не предоставляют услуги, связанные с работой электронных систем/реестров", - уточнили в КГГА.

В случае объявления воздушной тревоги до начала рабочего дня Центры начинают работать через 30 минут после отбоя.

В случае объявления тревоги во время рабочего дня - в течение 10 минут после отбоя.

Всю актуальную информацию о получении услуг, состоянии рассмотрения и готовности представленных документов можно получить по телефонам: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

Ранее в КГГА рассказали, придется ли киевлянам менять прописку из-за переименования улиц.

Также напомним, что теперь в Центрах админуслуг можно зарегистрировать или перерегистрировать автомобиль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦПАУ
NEWS
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины