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У Києві на Троєщині палає квартира, вогонь перекинувся й на інші

П'ятниця 16 серпня 2024 16:48
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У Києві на Троєщині палає квартира, вогонь перекинувся й на інші Ілюстративне зображення (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 16 серпня, у Києві, на вулиці Бальзака, сталась пожежа в одній із багатоповерхівок. Пізніше вогонь з однієї квартири перекинувся на іншу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Реальний Київ".

Зазначається, що на місці вже працюють рятувальники. Зокрема повідомлень щодо постраждалих наразі немає.

Варто додати, що офіційні особи, або ж Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) наразі жодним чином не коментували ситуацію.

Як поводитись під час пожежі

Під час пожежі в багатоповерховому будинку важливо дотримуватися певних правил для забезпечення власної безпеки та безпеки інших. Ось декілька порад:

  • Зберігайте спокій. Паніка може тільки зашкодити;
  • Зателефонуйте до служби порятунку. Якнайшвидше повідомте про пожежу за номером екстрених служб (наприклад, 101 в Україні);
  • Оцініть ситуацію. Якщо дим заповнює приміщення, використовуйте рушник або інший шматок тканини, щоб закрити ніс і рот, та рухайтеся якомога нижче до підлоги, де повітря чистіше;
  • Не користуйтеся ліфтом. Ліфти можуть відмовити в критичний момент або застрягти. Завжди використовуйте сходи, навіть якщо це забирає більше часу;
  • Знайдіть найближчий вихід. Ознайомтеся з планом евакуації вашого будинку заздалегідь;
  • Виходьте обережно. Виходьте з будинку по сходах, перевіряючи двері на відчуття тепла перед тим, як відкрити їх;
  • Допоможіть іншим. Якщо ви можете безпечно допомогти іншим людям, особливо тим, хто не може самостійно вийти, зробіть це.
  • Не повертайтеся всередину. Не повертайтеся в будівлю, навіть якщо ви забули особисті речі;
  • Залишайтеся на зв'язку. Якщо ви не можете залишити будинок через дим або вогонь, намагайтеся зв’язатися з рятувальниками або використовувати сигнальні знаки, щоб привернути їхню увагу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі нещодавно сталась масштабна пожежа поблизу села Маяки та озера Тудорове, внаслідок чого в кількох районах міста була помітна заграва.

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