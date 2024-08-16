У Києві на Троєщині палає квартира, вогонь перекинувся й на інші

Сьогодні, 16 серпня, у Києві, на вулиці Бальзака, сталась пожежа в одній із багатоповерхівок. Пізніше вогонь з однієї квартири перекинувся на іншу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Реальний Київ".

Під час пожежі в багатоповерховому будинку важливо дотримуватися певних правил для забезпечення власної безпеки та безпеки інших. Ось декілька порад:

Варто додати, що офіційні особи, або ж Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) наразі жодним чином не коментували ситуацію.

Зазначається, що на місці вже працюють рятувальники. Зокрема повідомлень щодо постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі нещодавно сталась масштабна пожежа поблизу села Маяки та озера Тудорове, внаслідок чого в кількох районах міста була помітна заграва.

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