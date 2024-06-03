У Києві на Троєщині горить складське приміщення: підвищений рівень небезпеки

У Деснянському районі столиці, на вулиці Миколи Закревського горить складське приміщення. Рятувальники працюють в умовах підвищеного рівня небезпеки.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі ДСНС.

Пожежа почалася близько 22:15. Приблизна площа пожежі — 2000 кв м.