ua en ru
Вт, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві на Троєщині горить складське приміщення: підвищений рівень небезпеки

Понеділок 03 червня 2024 23:17
UA EN RU
У Києві на Троєщині горить складське приміщення: підвищений рівень небезпеки Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

У Деснянському районі столиці, на вулиці Миколи Закревського горить складське приміщення. Рятувальники працюють в умовах підвищеного рівня небезпеки.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі ДСНС.

Пожежа почалася близько 22:15.

Приблизна площа пожежі — 2000 кв м.

Нагадаємо, 1 червня у Києві горіла багатоповерхівка. Вогнеборцям вдалось врятувати трьох дітей та дорослих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: відповідь "Укренерго"
Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: відповідь "Укренерго"
DAILY
Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО