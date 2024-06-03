У Києві на Троєщині горить складське приміщення: підвищений рівень небезпеки
Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
У Деснянському районі столиці, на вулиці Миколи Закревського горить складське приміщення. Рятувальники працюють в умовах підвищеного рівня небезпеки.
Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі ДСНС.
Пожежа почалася близько 22:15.
Приблизна площа пожежі — 2000 кв м.
Нагадаємо, 1 червня у Києві горіла багатоповерхівка. Вогнеборцям вдалось врятувати трьох дітей та дорослих.
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