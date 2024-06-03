В Киеве на Троещине горит складское помещение: повышенный уровень опасности

В Деснянском районе столицы, на улице Николая Закревского, горит складское помещение. Спасатели работают в условиях повышенного уровня опасности.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГСЧС

Пожар начался около 22:15. Приблизительная площадь пожара – 2000 кв м.