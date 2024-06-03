ua en ru
Пн, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве на Троещине горит складское помещение: повышенный уровень опасности

Понедельник 03 июня 2024 23:17
UA EN RU
В Киеве на Троещине горит складское помещение: повышенный уровень опасности Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В Деснянском районе столицы, на улице Николая Закревского, горит складское помещение. Спасатели работают в условиях повышенного уровня опасности.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГСЧС

Пожар начался около 22:15.

Приблизительная площадь пожара – 2000 кв м.

Напомним, 1 июня в Киеве горела многоэтажка. Пожарным удалось спасти троих детей и взрослых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго"
Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго"
DAILY
Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО