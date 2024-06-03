В Киеве на Троещине горит складское помещение: повышенный уровень опасности
Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
В Деснянском районе столицы, на улице Николая Закревского, горит складское помещение. Спасатели работают в условиях повышенного уровня опасности.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГСЧС
Пожар начался около 22:15.
Приблизительная площадь пожара – 2000 кв м.
Напомним, 1 июня в Киеве горела многоэтажка. Пожарным удалось спасти троих детей и взрослых.
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