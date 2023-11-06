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В Києві трапилась пожежа в багатоповерхівці: врятовані діти (фото)

Фото: у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, врятовані діти (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

Пожежа в багатоповерхівці в Києві сталася у понеділок, 6 листопада. Пожежники врятували трьох дітей та жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Києві

"6 листопада о 00:35 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі за адресою: вул. Мілютенка, 44. Загоряння ліквідовано о 01:04 на площі 8 м кв", - розповіли рятувальники.

 

Як зазначили в столичній ДСНС, на щастя, ніхто не постраждав.

"Виведено на свіже повітря 3 дітей та жінку", - додали пожежники.

Причини пожежі встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, у Києві стався вибух у багатоповерхівці ввечері в середу, 4 жовтня. На момент НП у квартирі, яка стала його епіцентром, перебувала родина з дітьми. А вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, пізніше – про двох. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.

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КиївПожежа