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В Киеве случился пожар в многоэтажке: спасены дети (фото)

Фото: в Киеве случился пожар в многоэтажке, спасены дети (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Пожар в многоэтажке в Киеве произошел в понедельник, 6 ноября. Пожарные спасли троих детей и женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Киеве.

"6 ноября в 00:35 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: ул. Милютенко, 44. Возгорание ликвидировано в 01:04 на площади 8 м кв", - рассказали спасатели.

 

Как отметили в столичной ГСЧС, к счастью, никто не пострадал.

"Выведены на свежий воздух 3 детей и женщина", - добавили пожарные.

Причины пожара устанавливают правоохранители.

Как сообщалось, в Киеве произошел взрыв в многоэтажке вечером в среду, 4 октября. В момент ЧП в квартире, которая стала его эпицентром, находилась семья с детьми. А утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем, позже - о двух. Позже число пострадавших возросло до 5.

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КиевПожар