UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві транспорт ходитиме довше: названо дату та графіки

Фото: у Києві транспорт ходитиме довше на годину з 26 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві із неділі, 26 березня, громадський транспорт працюватиме довше. Це нововведення стосується як наземного транспорту, так і метрополітену, і фунікулера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Із 26 березня громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше", - йдеться в повідомленні.

А саме:

  • наземний транспорт - із 05:30 до 23:30;
  • метрополітен - із 06:00 до 23:00;
  • фунікулер - із 07:00 до 22:00.

Актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту, зокрема і відправлення останніх рейсів, є на сайтах КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен". Окрім того, сервіс руху транспорту є у застосунку "Київ Цифровий".

Як повідомлялося, комендантську годину в Києві скоротять уже 26 березня. Він діятиме з 00:00 до 05:00 ранку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ