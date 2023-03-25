У Києві транспорт ходитиме довше: названо дату та графіки

"Із 26 березня громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше", - йдеться в повідомленні.

А саме:

наземний транспорт - із 05:30 до 23:30;

метрополітен - із 06:00 до 23:00;

фунікулер - із 07:00 до 22:00.

Актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту, зокрема і відправлення останніх рейсів, є на сайтах КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен". Окрім того, сервіс руху транспорту є у застосунку "Київ Цифровий".

Як повідомлялося, комендантську годину в Києві скоротять уже 26 березня. Він діятиме з 00:00 до 05:00 ранку.