У Києві транспорт ходитиме довше: названо дату та графіки

В Києві із неділі, 26 березня, громадський транспорт працюватиме довше. Це нововведення стосується як наземного транспорту, так і метрополітену, і фунікулера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Із 26 березня громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше", - йдеться в повідомленні.
А саме:
Актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту, зокрема і відправлення останніх рейсів, є на сайтах КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен". Окрім того, сервіс руху транспорту є у застосунку "Київ Цифровий".
Як повідомлялося, комендантську годину в Києві скоротять уже 26 березня. Він діятиме з 00:00 до 05:00 ранку.
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